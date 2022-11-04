Оккупанты продолжают наступление на трех направлениях: Генштаб сообщил, где украинские силы дали отпор
Генштаб назвал направления, где наступают оккупанты (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 4 ноября.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар. Под поражением оказались 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны.
Силы ПВО сбили три иранских дрона-камикадзе Shahed-136.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты.
Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что Бахмутское направление — одно из самых напряженных на фронте. По его данным, российские оккупанты не могут прорвать оборону защитников Украины и уничтожают населенные пункты.
По данным Генштаба, войска РФ пытаются блокировать Бахмут Донецкой области с юга и северо-востока, однако украинские силы успешно дают отпор российским атакам.