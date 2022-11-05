В Киеве и семи областях сегодня будут отключать свет — Укрэнерго

5 ноября, 08:55
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Центр Киева без света после обстрела оккупантами критической инфраструктуры (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Центр Киева без света после обстрела оккупантами критической инфраструктуры (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В субботу, 5 ноября, свет будут отключать в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Об этом сообщило Укрэнерго в Facebook.

В компании заявили, что с 6 часов утра Диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей блэнерго) объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО для потребителей в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

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В Укрэнерго заявили, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.

https://www.youtube.com/watch?v=XgO1FPLS8z4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Электроэнергия Укрэнерго Война России против Украины

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