В Киеве и семи областях сегодня будут отключать свет — Укрэнерго
Центр Киева без света после обстрела оккупантами критической инфраструктуры (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В субботу, 5 ноября, свет будут отключать в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.
Об этом сообщило Укрэнерго в Facebook.
В компании заявили, что с 6 часов утра Диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО для потребителей в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.
В Укрэнерго заявили, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.
Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.
Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.
В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.