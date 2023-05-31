Очищает до двух футбольных полей за сутки. В чем особенность швейцарских машин для разминирования GCS-100 и GCS-200 — инфографика
GCS-100 (Фото:ГСЧС)
В мае Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила от канадского правительства две машины механизированного разминирования производства Швейцарии, скоро они отправятся в Запорожскую и Донецкую область. Руководство GCS заявило о намерениях в течение этого года поставить в Украину около 20 таких комплексов.
Рассказываем и показываем, в чем уникальность этих машин.