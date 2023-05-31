В мае Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила от канадского правительства две машины механизированного разминирования производства Швейцарии, скоро они отправятся в Запорожскую и Донецкую область. Руководство GCS заявило о намерениях в течение этого года поставить в Украину около 20 таких комплексов.

