Очищает до двух футбольных полей за сутки. В чем особенность швейцарских машин для разминирования GCS-100 и GCS-200 — инфографика

31 мая, 18:49
NV Премиум
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GCS-100 (Фото:ГСЧС)

GCS-100 (Фото:ГСЧС)

В мае Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила от канадского правительства две машины механизированного разминирования производства Швейцарии, скоро они отправятся в Запорожскую и Донецкую область. Руководство GCS заявило о намерениях в течение этого года поставить в Украину около 20 таких комплексов.

Рассказываем и показываем, в чем уникальность этих машин.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Швейцария ГСЧС Разминирование Инфографика NV

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