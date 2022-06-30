ГБР направило в суд дело против Януковича и начальника его охраны 30 июня, 15:52 Дело касается обстоятельств побега Виктора Януковича из страны (Фото:REUTERS / Tatyana Makeyeva)

Уголовное расследование против президента-беглеца Виктора Януковича и руководителя его охраны Константина Козаря завершено.

Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе ГБР.

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На данное время обвинительный акт в деле о бегстве Януковича из Украины уже направлен в суд.

Речь идет о фактах незаконной переправки лиц через государственную границу, дезертирстве и подстрекательства к нему.

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Согласно материалам дела, 23 февраля 2014 года Янукович вместе со своей охраной, используя вертолеты ВС РФ, незаконно вывез из страны не менее 20 человек, а на следующий день сбежал сам, склонив к дезертирству и начальника своей охраны.

«Военнослужащий уклонился от прохождения военной службы и, при содействии представителей силовых ведомств РФ, в ночь на 24 февраля 2014 уже морским судном, вместе с бывшим президентом и несколькими другими лицами покинул территорию Украины и к месту несения службы не вернулся», — рассказали в ведомстве.

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