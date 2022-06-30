ГБР направило в суд дело против Януковича и начальника его охраны

30 июня, 15:52
Дело касается обстоятельств побега Виктора Януковича из страны (Фото:REUTERS / Tatyana Makeyeva)

Дело касается обстоятельств побега Виктора Януковича из страны (Фото:REUTERS / Tatyana Makeyeva)

Уголовное расследование против президента-беглеца Виктора Януковича и руководителя его охраны Константина Козаря завершено.

Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе ГБР.

Читайте также:
Завершено расследование по делу о захвате власти Януковичем

На данное время обвинительный акт в деле о бегстве Януковича из Украины уже направлен в суд.

Речь идет о фактах незаконной переправки лиц через государственную границу, дезертирстве и подстрекательства к нему.

Видео дня

Согласно материалам дела, 23 февраля 2014 года Янукович вместе со своей охраной, используя вертолеты ВС РФ, незаконно вывез из страны не менее 20 человек, а на следующий день сбежал сам, склонив к дезертирству и начальника своей охраны.

«Военнослужащий уклонился от прохождения военной службы и, при содействии представителей силовых ведомств РФ, в ночь на 24 февраля 2014 уже морским судном, вместе с бывшим президентом и несколькими другими лицами покинул территорию Украины и к месту несения службы не вернулся», — рассказали в ведомстве.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Виктор Янукович Государственное бюро расследований (ГБР)

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X