Не успел сбежать в «ЛНР». ГБР задержало начальника оккупационной «полиции» освобожденной Балаклеи
Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции (Фото:ГБР)
Сотрудники ГБР задержали так называемого начальника оккупационной «полиции» города Балаклея в Харьковской области, который недавно был освобожден украинскими военными.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Отмечено, что ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты, добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационного участка.
По данным ГБР, после того как ВСУ освободили Балаклею, мужчина решил бежать в так называемую "ЛНР". Но этого сделать не успел, он был задержан в городе Купянск.
В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения
Украинские военные в четверг, 8 сентября, освободили от российских военных Балаклею, которая была под оккупацией полгода.
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