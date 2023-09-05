В Хмельницкой области военные украли амуницию и продавали ее через интернет — ГБР 5 сентября, 17:16 К схеме были привлечены по меньшей мере двое военных и трое гражданских людей (Фото:ГБР)

ГБР выявило схему продажи одежды и другой военной амуниции для Сил обороны Украины через одну из известных интернет-платформ. Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В ГБР отметили, что правонарушители продавали онлайн термобелье, военную форму, саперные лопатки, фляги, обувь и тому подобное. В то же время на этикетках было указано, что это Собственность ВСУ. Не для продажи.

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По данным бюро, злоумышленники действовали в городе Каменец-Подольском, что в Хмельницкой области. Также к схеме были привлечены по меньшей мере двое военных и трое гражданских людей.

В ГБР сообщили, что военные похищали амуницию, приобретенную за деньги государства, и передавали ее гражданским участникам схемы, которые занимались продажей вещей через интернет.

Кроме того, правонарушители принимали и отдельные «заказы» от людей и искали соответствующее военное имущество на продажу. Полученные деньги участники схемы делили между собой.

31 августа правоохранители провели 15 обысков на складах воинской части и по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления.

По результатам обысков было обнаружено и изъято:

банковские карты,

средства связи,

записи с «черной бухгалтерией»,

тысячи единиц военного снаряжения.

В ГБР добавили, что окончательная сумма нанесенного ущерба государству будет установлена после экспертиз.

Сейчас изучается причастность руководства воинской части к схемам с товаром для Вооруженных Сил Украины.

Предварительная квалификация правонарушения: похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).