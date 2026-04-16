Инсценировал собственную смерть. На Закарпатье задержан киберпреступник, находившийся в розыске ФБР

16 апреля, 13:51
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Фигурант скрывался в Украине с поддельными документами (Фото: Государственное бюро расследований)

Фигурант скрывался в Украине с поддельными документами (Фото: Государственное бюро расследований)

Работники Государственного бюро расследований и Национальной полиции задержали в Закарпатской области ключевого соучастника международной киберпреступной группы.

Об этом сообщило ГБР в четверг, 16 апреля.

По данным следствия, участники группировки выманили у граждан и юридических лиц из США и Европы на более 100 миллионов долларов. Используя вредоносное программное обеспечение, они систематически похищали конфиденциальную информацию и документы, а затем требовали выкуп за возвращение или неразглашение данных.

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Одним из главных участников группировки, по информации правоохранителей, и был задержанный на Закарпатье гражданин Украины. В киберсиндикате он непосредственно отвечал за вывод и легализацию теневых средств. Как отметили в Нацполиции, мужчина был объявлен в международный розыск.

Чтобы избежать ответственности за границей, фигурант инсценировал собственную смерть  использовал данные о погибшем бездомном и организовал оформление свидетельства о смерти на свое имя

Затем он скрывался в Ужгороде и пользовался поддельными документами.

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Следствие установило, что полученные преступным путем деньги мужчина легализировал через приобретение дорогостоящего имущества, оформленного на родственников. Анализ финансовых операций показал существенную разницу между их доходами и стоимостью активов.

Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований

Работники ГБР задержали фигуранта и сообщили ему о подозрении в организации подделки официальных документов (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 УК Украины), использовании поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Еще двум сообщникам, задержанным ранее, сообщили о подозрении в легализации средств (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Задержанным избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Ужгород Закарпатская область Государственное бюро расследований (ГБР) Нацполиция

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