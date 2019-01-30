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ГБР сообщило о задержании майора СБУ и командира воинской части в зоне ООС по делу о "контрабанде"

Вчера, 15:21
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В Северодонецке Луганской области во время получения взятки задержали сотрудника военной контрразведки СБУ и командира воинской части, дислоцированной в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Согласно данным ГБР, майор СБУ и командир воинской части требовали и получили $2500 за "непрепятствование в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий".

В штабе ООС добавили, что речь идет о "контрабанде" сигарет в районе Трехизбенки Луганской области. "Все действия по разоблачению, документированию, сбору доказательств... были проведены по приказу командования Объединенных сил", - говорится в заявлении.

Украинские военные также опровергли распространенную в соцсетях информацию о том, что следователи задержали Героя Украины, командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады подполковника Василия Зубанича.

"Василий Зубанич в настоящее время находится на обучении в Национальном университете обороны Украины, в течение декабря-января правоохранительными органами не задерживался, ни в коем преступлении не обвинялся", - сообщили в штабе.

По данным штаба ООС, ни один из командиров воинских частей по состоянию на 30 января под в стражей не находится. Однако это утверждение не опровергает сообщение ГБР о задержании.

В ГБР сообщили, что задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды). Им грозит лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.

Теги:   Контрабанда Операция Объединенных сил на Донбассе ДБР

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