ГБР сообщило о подозрении двум военным из-за взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове. Среди девяти пострадавших — шесть детей 5 сентября, 09:58 3 сентября в Чернигове произошел взрыв во время выставки оружия и боеприпасов (Фото:Офис генпрокурора)

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим, причастным к ранению детей на выставке оружия в Чернигове. В результате происшествия пострадали по меньшей мере девять человек, шесть из которых — дети.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В ведомстве заявили, что один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок.

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Военный и его командир, который дал приказ привезти оружие на выставку для демонстрации, задержаны.

Им сообщили о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч.2 ст. 414 УК Украины). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сторона обвинения будет просить суд арестовать их.

3 сентября в Чернигове произошел взрыв во время выставки оружия и боеприпасов. Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что в результате детонации гранатомета пострадали 15 человек: восемь детей и семь взрослых.

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