После сотрудничества с оккупантами захотел вступить в ВСУ. Жителю Херсонской области сообщили о подозрении 16 августа, 11:30 ГБР задержало коллаборанта, который после сотрудничества с россиянами решил устроиться в ВСУ (Фото:ГБР)

Работники Госбюро расследований совместно со Службой безопасности сообщили о подозрении жителю Голой Пристани на Херсонщине, который после оккупации города добровольно согласился сотрудничать с россиянами, после чего решил вступить в ряды ВСУ.

Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что находясь на оккупированной части Херсонской области фигурант получил должность старшего инструктора — кинолога исправительного учреждения.

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По данным ГБР, он обеспечивал деятельность кинологического центра, дрессировал собак, которые охраняли территорию колонии и получал за это зарплату от россиян в рублях.

Сообщается, что на подконтрольную Украине территорию подозреваемый перебрался после четырех месяцев сотрудничества с оккупантами. Через Крым и страны Балтии он перебрался в Бровары Киевской области.

По оперативным данным, мужчина планировал поступить на военную службу в ВСУ и искал возможность это реализовать.

ГБР отмечает, что в ходе следствия будет проверяться с какими именно намерениями он планировал присоединиться к украинской армии.

Фигуранту сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111−1 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Ранее СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который помогал россиянам пытать местных жителей во время оккупации города. Для этого подозреваемый подписал «присягу гражданина РФ».