ГБР заявило о разоблачении наркоторговцев, которые пытались проникнуть к военным и подорвать боеготовность — видео 26 апреля, 14:14 ГБР заявило о разоблачении наркоторговцев (Фото:dbr.gov.ua)

Сотрудники ГБР заявили, что провели масштабную спецоперацию и разоблачили преступную группировку, которая производила и распространяла психотропные вещества по всей Украине, в частности, они пытались попасть в прифронтовые районы.

"Наркотики реализовывали оптовым заказчикам и в розницу. Месячное денежное обращение группировки составляло десятки миллионов гривен», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Видео дня

По данным следствия, злоумышленники организовали работу нарколабораторий на территории нескольких областей, а в последние месяцы, пользуясь военным положением, наркодельцы особенно активизировались.

«В поле их зрения, в том числе, были и прифронтовые районы. Не оставляли они попыток проникнуть в среду военных и подорвать таким образом боеготовность наших подразделений», — говорится в сообщении.

По информации следствия, наркодельцы продавали почти 250 тыс. доз в месяц, стоимостью около 70 млн грн.

В ГБР заявили, что, чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, организатор и соучастник покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине. Деятельность такой разветвленной группировки трудно было бы организовать без содействия представителей правоохранительных органов.

Сотрудники ГБР провели более 35 обысков в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

«По результатам оперативно-следственных действий задержан организатор, три члена организованной группы, а также один из крупнейших оптовых покупателей», — говорится в сообщении.

Обнаружено и изъято:

более 20 кг психотропных веществ,

более 600 л прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков,

соответствующее оборудование,

свыше 60 тыс. долларов США, полученных в результате преступной деятельности,

другие вещественные доказательства, доказывающие вину подозреваемых.

В настоящее время участникам организованной группы сообщено о подозрении в создании преступной группировки, занимающейся незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой с целью сбыта и сбытом психотропных веществ и прекурсоров в особо крупном размере на территории Украины (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 УК Украины) .

За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Оптовому покупателю и реализатору наркотиков сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины, наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет конфискацией имущества.

Одновременно решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.