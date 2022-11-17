ГБР заявило, что разоблачило начальника таможенного поста Тыса в системном вымогательстве взяток у автоперевозчиков — видео 17 ноября, 17:53 Сотрудники ГБР задержали начальника таможенного поста (Фото:dbr.gov.ua)

В четверг, 17 ноября Государственное бюро расследований заявило, что разоблачило начальника таможенного поста Тиса Закарпатской таможни и его заместителя на систематическом требовании взяток у автоперевозчиков.

Сотрудники ГБР задержали начальника таможенного поста Тыса и его заместителя.

«Они систематически брали деньги у автоперевозчиков за беспрепятственный проезд автобусов через границу», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ведомстве заявили, что работники ГБР задокументировали факты вымогательства таможенниками у одного из предпринимателей, осуществляющего международные перевозки граждан, 10,6 тысячи евро.

«Такса устанавливалась из расчета за каждый автобус и то количество товара, которое он перевозил. Такое „сотрудничество“ и регулярная уплата „дани“ позволяла транспорту перевозчиков беспрепятственно и без искусственного затягивания процесса прохождения таможенных формальностей пересекать государственную границу», — заявили в ДБР.

По информации ведомства, сумма неправомерной выгоды злоумышленниками рассчитывалась с учетом предварительно полученных смс-сообщений перевозчика о весе перевозимого пассажирами товара и составляла в среднем около 500 евро с каждого автобуса.

В ГБР добавили, что чиновники были задержаны при получении очередного транша в размере 7,5 тыс. евро.

«Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Предварительная квалификация: вымогательство должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды по предварительному сговору группы лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления.