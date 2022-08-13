2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили коррупционную схему чиновников на пересечении линии столкновения

13 августа, 16:00
ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему в Запорожской области (Фото:ГБР)

ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему в Запорожской области (Фото:ГБР)

Государственное бюро расследований БР) в координации с государственными и правоохранительными органами разоблачило масштабную схему незаконного обогащения чиновников в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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В нарушение утвержденного еще в мае порядка пересечения линии разграничения, отдельные «дельцы» из Запорожской ОВГА, городского совета, а также правоохранительных органов наладили преступную схему получения неправомерной выгоды за «быстрое» и положительное рассмотрение заявок.

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Для этого они создавали искусственные препятствия либо затягивали время, либо сознательно допускали ошибки при оформлении документов. В результате время рассмотрения заявок на выезд необоснованно затягивалось и составляло от четырех до пяти недель, либо вовсе человеку отказывали в пересечении линии разграничения, поскольку в документах были указаны неточные данные, сообщает ГБР.

Чтобы ускорить процедуру, желающим предлагалось заплатить. Была разработана целая система поборов граждан в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса. В частности, с одного автомобиля неправомерная выгода могла составлять до 800 долларов. Деньги получали специально привлеченные посредники.

Ежедневная незаконная прибыль составила 2 млн грн.

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Сотрудники ГБР провели более 20 обысков в Запорожской ОВГА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме. В результате изъяты: черновые записи, документы, незаконно полученные средства, средства связи и другие вещи.

Следователи ГБР задержали одного из посредников с поличным в момент передачи 1400 долларов за «положительное» рассмотрение заявки лица. Задержанный обещал решить вопрос с оформлением необходимых для выезда на временно оккупированную территорию Украины документов всего за два дня за «символическую» плату.

В настоящее время готовится сообщение злоумышленникам о подозрении.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Коррупция Запорожская область Государственное бюро расследований (ГБР) Незаконное обогащение ДБР Война России против Украины

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