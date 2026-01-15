ГБР заявило о задержании военных за хищение более 47 млн грн при закупках FPV-дронов

Всех злоумышленников задержали в разных регионах Украины — в Донецкой, Днепропетровской Харьковской областях и Киеве (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении военных, которые украли более 47 млн грн на закупках дронов для армии.

В ГБР сообщили о задержании пятерых участников преступной организации, которую возглавлял командир одной из воинских частей в Донецкой области.

Там рассказали, что командир организовал схему вместе с тремя военными и гражданским — владельцем фирм, через которые переводили деньги в наличные.

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По данным следствия, деньги поступали на счет воинской части якобы для закупки FPV-дронов и коллиматорных прицелов. На самом деле средства перечисляли фиктивным компаниям за технику, которой или вообще не было, или которая не соответствовала требованиям.

Кроме того, фигуранты заранее готовили фиктивные документы, чтобы обосновать закупки беспилотников именно у нужных фирм. После этого деньги обналичивали и делили между собой.

Фото: ДБР

В то же время FPV-дроны, за которые было уплачено, в воинскую часть не поступали. Чтобы скрыть их отсутствие, командир приказывал оформлять бумаги о якобы использовании БпЛА в боевых условиях. Всего по документам было «приобретено» 1 815 дронов.

Работники ГБР провели более 20 обысков, изъяли непригодные коллиматорные прицелы, а также назначили более 70 экспертиз.

Всех злоумышленников задержали в разных регионах Украины — в Донецкой, Днепропетровской Харьковской областях и Киеве.

Фото: ДБР

Командиру воинской части и его сообщникам сообщили о подозрении в создании преступной организации, хищении бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения и внесении ложных данных в официальные документы.

Всем фигурантам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как добавили в ГБР, сейчас правоохранители работают над тем, чтобы вернуть государству украденные на закупках дронов средства.