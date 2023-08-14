В Одесской области в воинской части избили военного — ГБР начало расследование

14 августа, 11:57
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По словам военного, его избил ответственный по воинской части. (Фото:ГБР)

По словам военного, его избил ответственный по воинской части. (Фото:ГБР)

Государственное бюро расследований начало расследовать избиение военнослужащего в одной из воинских частей Одесской области.

Об этом ГБР заявило в понедельник, 14 августа.

Два дня назад Бюро получило данные, что из-за драки военного госпитализировали с ушибами головы. Работники ГБР провели на территории части следственные действия, изъяли видео, опросили свидетелей и потерпевшего.

Видео дня

По его словам, телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.

После этого открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426−1 УКУ — превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий.

ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Избиение Воинская часть

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