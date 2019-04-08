ГБР расследует избиение водителя квадроцикла в Киеве с участием полицейского Сегодня, 14:14 387 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Ярослав Билык/YouTube Один из нападающих применил оружие Скриншот с видео Ярослав Билык/YouTube

В субботу, 6 апреля, в Дарницком районе Киева в зоне отдыха группа мужчин избила водителя квадроцикла.

Как сообщила первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко, в группировку входил сотрудник Нацполиции.

Мужчины остановили водителя квадроцикла, начали бить его, а один из них применил оружие.

«Установлено, что одно из лиц, совершавших хулиганские действия, является сотрудником Национальной полиции Украины", - уточнила Варченко.

Она также опубликовала соответсвующее видео.

На нем нападающие объясняют свои действия тем, что водитель якобы чуть не наехал на детей, которые гуляли в зоне отдыха. Сам водитель это отрицал.

Видео содержит нецензурную лексику

ГБР начало досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 т. 296 (Хулиганство) УК Украины.

В случае доказательства вины участникам преступления грозит наказание до семи лет лишения свободы.