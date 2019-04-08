ГБР расследует избиение водителя квадроцикла в Киеве с участием полицейского
В субботу, 6 апреля, в Дарницком районе Киева в зоне отдыха группа мужчин избила водителя квадроцикла.
Как сообщила первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко, в группировку входил сотрудник Нацполиции.
Мужчины остановили водителя квадроцикла, начали бить его, а один из них применил оружие.
«Установлено, что одно из лиц, совершавших хулиганские действия, является сотрудником Национальной полиции Украины", - уточнила Варченко.
Она также опубликовала соответсвующее видео.
На нем нападающие объясняют свои действия тем, что водитель якобы чуть не наехал на детей, которые гуляли в зоне отдыха. Сам водитель это отрицал.
Видео содержит нецензурную лексику
ГБР начало досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 т. 296 (Хулиганство) УК Украины.
В случае доказательства вины участникам преступления грозит наказание до семи лет лишения свободы.