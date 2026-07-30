Для многих в ТЦК сегодняшний день действительно стал «чистым четвергом», отметили в ГБР (Фото: Государственное бюро расследований)

Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины проводит спецоперацию Честный призыв, в рамках которой следственные действия проходят более чем в 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в большинстве регионов Украины.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в ГБР, подчеркнув, что речь идет о комплексной работе по очищению системы, а не о реакции на отдельный случай.

«Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышения военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности избиениях и пытках военнообязанных», — отметили в ГБР.

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Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Там также добавили, что по результатам следственных действий ожидаются задержания и уведомление фигурантов о подозрении.

Фото: Государственное бюро расследований

16 июля во время брифинга, посвященного итогам работы на посту министра обороны, Михаил Федоров заявил, что невозможно решить вопрос мобилизации без нового общественного договора и без реальных изменений в армии.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире Радио Свобода заявила, что реформа ТЦК и СП за последние шесть месяцев фактически не сдвинулась с места.

25 июля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что ему и его коллегам известны четыре случая смерти людей в помещениях ТЦК и, по его мнению, этих людей убили.