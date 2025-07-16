ГБР провела обыски в квартире летчика Андрея Джуса Пильщикова, они якобы связаны с делом Шабунина

Следователи Госбюро расследований (ГБР) провели обыски в квартире Героя Украины, летчика Андрея Джуса Пильщикова. Как утверждается, они связаны с делом активиста и руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина .

Об этом сообщила мать пилота Лилия Аверьянова, пишет Суспільне.

По ее словам, следователи пришли с обысками в квартиру Джуса в Харькове 11 июля.

«Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда надо заходить сняв шляпу. Они просто звонят мне и ставят меня перед фактом, что сейчас мы будем взламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла», — рассказала мать Джуса.

Отмечается, что на момент звонка женщина находилась в Киеве. Она рассказала, что «еле их остановила», чтобы правоохранители ничего не повредили, потому что если бы они поломали дверь, то «это был бы международный скандал».

По словам Лилии, ключи от квартиры имела соседка, она открыла следователям дверь.

«Это старый дом. Эту квартиру не повредили фашисты в ту войну. В нее не врывались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру», — отмечает она.

Мать Джуса также рассказала, что заинтересована, чтобы квартира не пустовала, поэтому там часто остаются друзья, которые приехали в Харьков по работе. Временный приют был и для Виталия Шабунина, поскольку женщина хотела, чтобы за квартирой кто-то ухаживал.

«В городе много прилетов, были случаи разъединения труб, мы заливали соседей или кто-то нас, потому что это аварийные ситуации и надо, чтобы кто-то был „на подхвате“. И мне выгодно, чтобы доверенный человек жил в моем доме. И от этого, знаете, никто не должен ломать мне двери», — рассказала она, добавив, что представители следственной бригады были из разных городов Украины, в частности Киева и Полтавы. Она попросила их не трогать личные вещи ее и ее сына.

«Они довели меня до стресса. Сейчас я попала на стационарное лечение. Большое спасибо за такое „уважение“ и „заботу“ тем, кто должен был бы меня защищать, а не ломиться в мой дом. Андрей защищал его, защищал миллионы домов и положил на это свою жизнь. Тем, кто взялся выполнять эту грязную работу — позор», — сказала она.

Суспільне обратилось за комментарием в ГБР — ответили, что информацию уточняют.

Подозрение Виталию Шабунину — что известно

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По версии бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Глава юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.