Переплата 10 млн грн на кроватях для воинских частей: ГБР передало дело в суд

7 июля, 18:09
Поделиться:
ГБР завершило расследование относительно переплаты почти 10 млн грн за кровати для военных (Фото: Государственное бюро расследований)

ГБР завершило расследование относительно переплаты почти 10 млн грн за кровати для военных (Фото: Государственное бюро расследований)

Следователи Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины завершили расследование дела против начальника Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, которого подозревают в закупке пяти тысяч двухъярусных кроватей по завышенным ценам.

Об этом в понедельник, 7 июля, сообщила пресс-служба ГБР.

По данным источников NV, речь идет о Лупийчуке Олеге Викторовиче, 1979 года рождения.

Обвинительный акт уже передали в суд.

Реклама

Читайте также:
«Решила прокачать политический имидж». ГБР заявило о разоблачении на Днепропетровщине депутата, фиктивно служившей в ВСУ

По данным следствия, кровати закупали для нужд военных, которые служат в частях на территории Днепропетровской области. В тендере победила киевская компания, которой из государственного бюджета перечислили 28 миллионов гривен.

Судебная экспертиза показала, что стоимость закупленных кроватей была завышена более чем на 30%. Их реальная цена составляла примерно 18 миллионов гривен: бюджет понес почти 10 миллионов гривен убытков.

https://www.youtube.com/watch?v=IV7rBr7nO9o&t=30s

Начальнику управления предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — халатное исполнение служебных обязанностей в военное время, что привело к серьезным последствиям. Ему грозит до восьми лет заключения.

Государством заявлен гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба, сообщили в ГБР.

Кроме того, в отдельном уголовном производстве продолжается проверка других возможных нарушений при государственных закупках.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Дніпро Государственное бюро расследований (ГБР) Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины Российская агрессия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies