Переплата 10 млн грн на кроватях для воинских частей: ГБР передало дело в суд

ГБР завершило расследование относительно переплаты почти 10 млн грн за кровати для военных (Фото: Государственное бюро расследований)

Следователи Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины завершили расследование дела против начальника Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, которого подозревают в закупке пяти тысяч двухъярусных кроватей по завышенным ценам.

Об этом в понедельник, 7 июля, сообщила пресс-служба ГБР.

По данным источников NV, речь идет о Лупийчуке Олеге Викторовиче, 1979 года рождения.

Обвинительный акт уже передали в суд.

Реклама

По данным следствия, кровати закупали для нужд военных, которые служат в частях на территории Днепропетровской области. В тендере победила киевская компания, которой из государственного бюджета перечислили 28 миллионов гривен.

Судебная экспертиза показала, что стоимость закупленных кроватей была завышена более чем на 30%. Их реальная цена составляла примерно 18 миллионов гривен: бюджет понес почти 10 миллионов гривен убытков.

Начальнику управления предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — халатное исполнение служебных обязанностей в военное время, что привело к серьезным последствиям. Ему грозит до восьми лет заключения.

Государством заявлен гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба, сообщили в ГБР.

Кроме того, в отдельном уголовном производстве продолжается проверка других возможных нарушений при государственных закупках.