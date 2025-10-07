Военный чиновник отправил двух бойцов крутить шаурму в Донецкой области (Фото: ГБР)

Чиновника одной из воинских частей Донецкой области подозревают в том, что он отправил двух подчиненных работать на его семью, бойцы продавали шаурму в Покровском районе области.

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, заместитель начальника подразделения принуждал двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в собственном домохозяйстве. Впоследствии они строили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, принадлежащий жене офицера.

«Женщина фактически руководила их „службой“ — распределяла обязанности и контролировала заработок», — отметили в ГБР.

Солдаты получали полное денежное довольствие, в частности выплаты за якобы участие в боевых действиях. В результате государству нанесен ущерб более 4 миллионов гривен.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащих от несения службы во время военного положения (ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 409 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военных, выполнявших незаконные приказы командира. Они обвиняются в уклонении от военной службы путём обмана.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.