ГБР направило в суд дело полицейского, который бил ногами активиста на Подоле в Киеве 5 апреля, 08:34 613 Цей матеріал також доступний українською Кто заказал Катю Гандзюк/Facebook Полицейский бил активиста во время задержания Кто заказал Катю Гандзюк/Facebook

Госбюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Подольского управления полиции Василия Мельникова, которого подозревают в превышении служебных полномочий во время задержания протестующих в Киеве.

Об этом сообщила первый заместитель директора ведомства Ольга Варченко.

Сотрудника полиции подозревается в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае признания его виновным, полицейскому грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, 9 февраля во время столкновения между полицией и активистами у зданиия Подольского райуправления полиции Киева один из правоохранителей при задержании молодого человека закричал: "Ложись, Бандера".

Глава полиции Киева Андрей Крищенко публично извинился за высказывание сотрудника полиции.

9 февраля на Контрактовой площади задержали группу молодых людей с прикрытыми лицами. Они намеревались провести акцию "Кто заказал Катю Гандзюк" во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко. У них обнаружили зеленку, ножи, газовые баллончики и пистолет.

Было принято решение доставить их в отделение полиции для получения разъяснения и установления лиц задержанных. После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа неизвестных, которая начала штурмовать здание полиции и устроила драку.

Против правоохранителей применили газовые баллончики. Неизвестные пытались повредить входные двери и устроили драку с полицией, после чего правоохранители применили против них силу.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко также заявила, что считает, что действия полицейских относительно митингующих были неадекватными.

Против активистов были открыты уголовные производства согласно ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие по отношению работника правоохранительного органа), согласно ч. 1 ст. 341 (захват государственных зданий) и согласно ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Также открыто дело в отношении правоохранителей по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов).



