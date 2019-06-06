ГБР начало расследовать возможные квартирные аферы замначальника одного из отделов полиции Киева Сегодня, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Слідство.Інфо О возможных квартирных аферах Билыка стало известно из журналистского расследования Слідство.Інфо

Госбюро расследований начало досудебное расследование в отношении возможной причастности заместителя начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Киева Александра Билыка к квартирным аферам.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, расследование начато на основании фактов, изложенных в журналистском расследовании.

«Журналисты приводят факты, которые могут свидетельствовать о причастности к указанным мошенническим действиям с недвижимостью сотрудников полиции. Подобные действия правоохранителей могут быть квалифицированы как злоупотребление полицейскими служебным положением вопреки интересам службы», — добавили в ведомстве.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее журналисты опубликовали расследование, согласно которому Билык присутствовал во время силовых захватов жилья киевлян и, по словам пострадавших, требовал у них деньги.

Журналисты выяснили, что Билык длительное время сотрудничал с инвестиционной компанией, имеющей отношение к присвоению имущества киевлян и незаконному выселению людей.