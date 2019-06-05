ГБР начало расследование возможной попытки скрыть полицейскими убийство 5-летнего мальчика Вчера, 17:09 Цей матеріал також доступний українською полиция полиция

Государственное бюро расследований проверяет информацию о попытке сокрытия полицейскими убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком Киевской области

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

Уголовное производство открыто по ст. 396 (умышленное сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

По его словам, новое расследование связано с тем, что первой появилась информация о возможном травмировании ребенка из-за падения, а не от пули. Детективы, в частности, проверят, специально ли распространили ложную информацию в СМИ и причастна ли к этому полиция.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ребенок умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Двух подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.