Более 11 тысяч россиян. ГБР ищет и проверяет всех граждан РФ, которые приехали в Украину перед войной

29 апреля, 16:07
Цей матеріал також доступний українською
Работники ГБР совместно с СБУ и Нацполицией проводят большой объем работы по определению места нахождения россиян (Фото:ГБР/Facebook)

Работники ГБР совместно с СБУ и Нацполицией проводят большой объем работы по определению места нахождения россиян (Фото:ГБР/Facebook)

ГБР проверяет более 11 тысяч граждан РФ, которые приехали в Украину перед войной. Об этом заявил директор бюро Алексей Сухачев, сообщает пресс-служба ведомства.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Перед войной в Украину въехало более 11 тысяч граждан России, которые вовремя не покинули нашу страну», — сообщил он.

Видео дня

По его словам, работники ГБР совместно с СБУ и Нацполицией проводят большой объем работы по определению места нахождения этих граждан с последующим «проведением соответствующих фильтрационных мероприятий».

Читайте также:

Ранее глава МВД Денис Монастырский обнародовал статистику по преступлениям против нацбезопасности. Среди них было 48 диверсионных преступлений, а подавляющее большинство задержанныхдиверсантов были украинцами.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Граждане РФ Война в Украине Государственное бюро расследований (ГБР)

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X