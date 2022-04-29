Более 11 тысяч россиян. ГБР ищет и проверяет всех граждан РФ, которые приехали в Украину перед войной 29 апреля, 16:07 Цей матеріал також доступний українською Работники ГБР совместно с СБУ и Нацполицией проводят большой объем работы по определению места нахождения россиян (Фото:ГБР/Facebook)

ГБР проверяет более 11 тысяч граждан РФ, которые приехали в Украину перед войной. Об этом заявил директор бюро Алексей Сухачев, сообщает пресс-служба ведомства.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Перед войной в Украину въехало более 11 тысяч граждан России, которые вовремя не покинули нашу страну», — сообщил он.

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По его словам, работники ГБР совместно с СБУ и Нацполицией проводят большой объем работы по определению места нахождения этих граждан с последующим «проведением соответствующих фильтрационных мероприятий».

Ранее глава МВД Денис Монастырский обнародовал статистику по преступлениям против нацбезопасности. Среди них было 48 диверсионных преступлений, а подавляющее большинство задержанныхдиверсантов были украинцами.

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