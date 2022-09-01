«Батальон Монако»: ГБР добивается экстрадиции одного из фигурантов 1 сентября, 10:58 Около 80 власть имущих на фоне агрессии РФ решили отправиться на Лазурный берег (Фото:dorinser/flickr.com)

Украина направила документы на экстрадицию одного из «бойцов» так называемого «батальона Монако», покинувших страну в период военного положения.

Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в Госбюро расследований.

Там рассказали, что подтвердили местонахождение одного из «членов этого элитарного клуба», который к тому же является подозреваемым в уголовном производстве о незаконной растрате средств.

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«В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в страны ЕС», — говорится в сообщении.

В то же время, о ком именно идет речь, в ГБР не уточнили.

В отношении еще одного фигуранту, который упоминался в журналистском расследовании о народных депутатах, чиновниках и олигархах, выехавших из страны во время полномасштабного вторжения РФ, начато уголовное производство по факту уклонению от уплаты налогов группой принадлежащих ему компаний, одна из которых продолжали работу в Крыму после его оккупации.

«По материалам ГБР наложен арест на имущество „бойца батальона Монако“, отдыхающего на Лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев», — отметили в ведомстве.

По данным СМИ, на фоне российской агрессии выехать из страны поспешили около 80 власть имущих. Среди них олигарх Константин Жеваго, нардепы от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар, Игорь Абрамович, Григорий Суркис и его брат Игорь, днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев, бывший глава Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктор Татьков и другие.

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