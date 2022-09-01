«Батальон Монако»: ГБР добивается экстрадиции одного из фигурантов

1 сентября, 10:58
Поделиться:
Около 80 власть имущих на фоне агрессии РФ решили отправиться на Лазурный берег (Фото:dorinser/flickr.com)

Около 80 власть имущих на фоне агрессии РФ решили отправиться на Лазурный берег (Фото:dorinser/flickr.com)

Украина направила документы на экстрадицию одного из «бойцов» так называемого «батальона Монако», покинувших страну в период военного положения.

Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в Госбюро расследований.

Читайте также:
В Раде инициировали лишение мандатов нардепов из «батальона Монако»

Там рассказали, что подтвердили местонахождение одного из «членов этого элитарного клуба», который к тому же является подозреваемым в уголовном производстве о незаконной растрате средств.

Видео дня

«В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в страны ЕС», — говорится в сообщении.

В то же время, о ком именно идет речь, в ГБР не уточнили.

В отношении еще одного фигуранту, который упоминался в журналистском расследовании о народных депутатах, чиновниках и олигархах, выехавших из страны во время полномасштабного вторжения РФ, начато уголовное производство по факту уклонению от уплаты налогов группой принадлежащих ему компаний, одна из которых продолжали работу в Крыму после его оккупации.

«По материалам ГБР наложен арест на имущество „бойца батальона Монако“, отдыхающего на Лазурном побережье, пока его компании фактически обворовывают украинцев», — отметили в ведомстве.

https://www.youtube.com/watch?v=W8fO2ApYgRE&t=80s

По данным СМИ, на фоне российской агрессии выехать из страны поспешили около 80 власть имущих. Среди них олигарх Константин Жеваго, нардепы от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар, Игорь Абрамович, Григорий Суркис и его брат Игорь, днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев, бывший глава Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктор Татьков и другие.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Военное положение Олигархи Монако Народные депутаты Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X