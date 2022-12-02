Сумасшедший из Кремля руководит Газпромом. Почему дни нефтяного и газового могущества Москвы сочтены, — интервью НВ 2 декабря, 21:23 Эксклюзив НВ Газ в воздух. Газпром вынужден сжигать излишки газа, потому что не может поставлять его в ЕС (Фото:Sergei Karpukhin / Reuters)

Что произойдет после ввода Европой эмбарго на российскую нефть и почему Китай и Индия не спасут Кремль, поясняет Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании RusEnergy



С 5 декабря нефтяная отрасль России отправится на дно. Во-первых, США и Европа договорились установить потолок цены на нефть из РФ, — в ЕС договорились об уровне в $60 за баррель. Причем каждые два месяца этот показатель будут пересматривать, ориентируясь на актуальные показатели мирового рынка. Во-вторых, ЕС введет эмбарго на покупку нефти страны-агрессора, — и Кремль может потерять около трети своей экспортной выручки за нефтепродукты.

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Что будет дальше? Об этом НВ поговорил с Михаилом Крутихиным, живущим в ЕС российским экспертом, партнером консалтинговой компании RusEnergy.

— В 2022 году средняя цена российской нефти марки Urals составляла $78 за баррель. Сейчас — $ 66. Европейцы установили потолок — $ 60, лишь на $6 ниже. Это больше похоже не на санкции, а на дипломатию: европейцы и американцы словно дают понять Кремлю, что они, если что, готовы снижать ценовой потолок.

— Пока мы видим компромисс. Потому что был принят 6 пакет санкций, в котором говорилось, что Евросоюз полностью запрещает закупки российской нефти с 5 декабря, а затем с 5 марта следующего года закупку нефтепродуктов из России. Но потом выяснились некоторые подробности. Особенно тут постарались американцы, которые решили, что уход значительного объема российской нефти с рынка вызовет дисбаланс, дефицит и повышение цен. Для того чтобы каким-то образом сделать этот санкционный переход легче, американцы и европейцы решили, что всё-таки разрешат какой-то объем экспортировать тем странам, которые не присоединяются к санкциям, например, Турции, Китаю, Индии. Но как-то это надо ограничивать, чтобы прибыль не шла на финансирование российской войны против Украины. Решили придумать такую схему: ограничить цену на российскую нефть.

Но если вот эта схема будет принята, значит, надо будет делать ещё одно облегчение или смягчение санкций 6 пакета: разрешить западным страховым компаниям страховать российские нефтеналивные грузы, но только при условии, если там цена нефти и нефтепродуктов будет ниже определенного потолка. То есть это опять-таки два шага назад: первый шаг — разрешить продать нефть; второй — разрешить страхование танкеров с нефтью.

Вот на этом этапе мы сейчас находимся. То, что определили $ 60, мы уже видим, что российская нефть идёт и по $52, по $58, то есть во многих случаях идёт дешевле. Мало того, даже клиенты России, такие, как Индия, которая довольно много с начала войны покупала российской нефти, теперь требуют себе скидки не меньше, чем 30% от рыночной цены.

Дело все в том, что если такое требование Индии в Москве расценят как присоединение к компании по потолку этой цены, то тогда, по заявлению Путина, по заявлениям членов правительства, Пескова, вице-премьера Новака, в эту страну нефть поставляться не будет. Тут Индия в сложном положении. С одной стороны, ей нужно получить дешёвую нефть, с другой — нужно каким-то образом дать понять России, что она не присоединяется формально к этой схеме, которую сейчас принимают. Посмотрим, что получится.

Мозгов у Путина хватит на то, чтобы прекратить поставки российской нефти в Индию тем же самым способом, как он прекратил поставки газа европейским потребителям. То есть, вначале убить российский газовый экспорт, а потом убить российский нефтяной экспорт.