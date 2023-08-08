Алексей Чернышов: Крупнейшие мировые компании энергетического рынка хранят газ в украинских ПХГ 8 августа, 14:41 Новости компаний Алексей Чернышов, глава Группы Нафтогаз

Несмотря на военные вызовы, Группе Нафтогаз удалось привлечь крупнейших мировых игроков энергетического рынка и убедить их хранить газ в украинских газохранилищах.

«Сегодня у Украины есть все шансы стать „power bank-ом“ Европы. Учитывая заполненность газохранилищ ЕС на 87% и привлекательность тарифов на хранение в украинских ПХГ, иностранные заказчики услуг активно размещают газ в наших подземках», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

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Свое топливо иностранные трейдеры могут хранить в Украине без растаможки в течение 3 лет и беспрепятственно реэкспортировать в газохранилища в другие страны.

Всего в этом сезоне АО «Укртрансгаз», которое является оператором украинских ПХГ и частью Группы Нафтогаз, предлагает своим клиентам мощности в более 10 млрд куб. м для хранения голубого топлива.

Кроме того, на услуги украинских подземок действуют одни из самых привлекательных тарифов на энергетическом рынке ЕС, которые гарантированно останутся неизменными до конца сезона отбора.

Напоминаем, международные заказчики начали активно размещать газ в украинских ПХГ.

Новость на сайте: https:// www.naftogaz.com/news/world-largest-companies-store-gas-in-ukrainian-gas-storage-facilities