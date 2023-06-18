Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской области восстанавливают газоснабжение 18 июня, 17:00 В Херсонской области постепенно возвращают газ в дома, которые были затоплены (Фото:Александр Медведев / NV)

С 26 июня в Херсонской области начнется подача газа в дома, которые были затоплены из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Сейчас сотрудники газовой службы занимаются наладкой и подготовкой оборудования для этого процесса.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

«Постепенно возвращаем коммуникации в дома, которые были затоплены», — заявил Прокудин.

По его словам, несмотря на то, что уровень воды снизился настолько, что позволяет проводить необходимые работы, последствия подтопления дают о себе знать.

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«Одно из основных препятствий — это отсутствие в квартирах и домах людей, которые могли бы выключить или проверить приборы, а еще влажный грунт», — подчеркнул председатель Херсонской ОГА.

Главные задачи, которые стоят сейчас перед специалистами — это обследование и осушение оборудования, а также ремонт сетей.

«Специалисты газовой службы приводят в порядок оборудование, тестируют домовые сети. Прогнозируют, что 26 июня начнется подача газа», — отметил Прокудин.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

По состоянию на 17 июня в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами известно уже о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек.