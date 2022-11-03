Оккупанты усилили фильтрацию. В Луганской области после выборочных обысков исчезают люди — ОВА

3 ноября, 10:42
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Гайдай заявил, что узнать — жив родственник или нет — практически невозможно (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Гайдай заявил, что узнать — жив родственник или нет — практически невозможно (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Луганской области после выборочных обысков исчезают люди, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«В Миловом и Новопскове усилены фильтрационные мероприятия. После выборочных обысков в этих населенных пунктах исчезают люди», – написал он.

По его словам, узнать - жив родственник или нет - практически невозможно.

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"Успокаиваются, когда задержанный возвращается - обычно через месяц-другой", - написал он.

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Гайдай заявил, что уже неоднократно сообщалось о значительных проблемах с наличием продуктов питания в Лисичанске. Но сейчас ситуация там «налаживается».

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают использовать мирное население как живой щит на временно захваченной территории Луганской области.

https://www.youtube.com/watch?v=8RDpA_7oehk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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