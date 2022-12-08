Оккупантам придется вскоре попрощаться со Сватовым и Кременной — глава Луганской ОВА

8 декабря, 10:20
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Сергей Гайдай верит в скорое освобождение Сватово и Кременной (Фото:Генштаб)

Сергей Гайдай верит в скорое освобождение Сватово и Кременной (Фото:Генштаб)

Ситуация на фронте в Луганской области остается тяжелой, на отдельные направления оккупанты стянули дополнительную технику и живую силу.

Как заявил в эфире телеканала Freeдом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупанты пытаются укрепить в том числе направление Сватово — Кременная, потому что понимают неизбежность наступления ВСУ.

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«Огромное количество техники стянули. Все подвозят еще больше туда резерва. Перебрасывают из разных частей. Будем надеяться, что это у них не получится. Но учитывая то, что они в Старобельске строят уже вторую линию обороны, я думаю, что морально они уже понимают, что в каком-то ближайшем будущем со Сватовым и Кременной им придется попрощаться», — отметил он.

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3 декабря Гайдай сообщал, что в Луганской области тяжелые бои идут практически за каждый метр земли.

https://www.youtube.com/watch?v=qgx4WDSA5ng
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины

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