Оккупантам придется вскоре попрощаться со Сватовым и Кременной — глава Луганской ОВА 8 декабря, 10:20 Сергей Гайдай верит в скорое освобождение Сватово и Кременной (Фото:Генштаб)

Ситуация на фронте в Луганской области остается тяжелой, на отдельные направления оккупанты стянули дополнительную технику и живую силу.



Как заявил в эфире телеканала Freeдом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупанты пытаются укрепить в том числе направление Сватово — Кременная, потому что понимают неизбежность наступления ВСУ.

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«Огромное количество техники стянули. Все подвозят еще больше туда резерва. Перебрасывают из разных частей. Будем надеяться, что это у них не получится. Но учитывая то, что они в Старобельске строят уже вторую линию обороны, я думаю, что морально они уже понимают, что в каком-то ближайшем будущем со Сватовым и Кременной им придется попрощаться», — отметил он.

3 декабря Гайдай сообщал, что в Луганской области тяжелые бои идут практически за каждый метр земли.

