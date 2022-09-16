Оставляют людей в информационном вакууме. В Луганской области оккупанты блокируют интернет — ОВА 16 сентября, 09:16 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Луганской области блокируют интернет, в том числе, кабельный.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, российские войска оставляют людей в информационном вакууме и в то же время продолжают распространение видеоматериалов для создания впечатления, что ситуация с безопасностью в так называемой «ЛНР» якобы полностью под их контролем.

Видео дня

"Только вот беда - в связи с отсутствием какого-либо интернета во многих городах эти обращения, неизвестно, кстати, когда записаны, почти никто не посмотрит", - написал он.

Гайдай заявил, что после блокировки мобильного интернета враг начал выключать и кабельный - как в Сватово.

«К тому же там не говорят о массовых потерях оккупантов после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск», — написал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.