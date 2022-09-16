Оставляют людей в информационном вакууме. В Луганской области оккупанты блокируют интернет — ОВА

16 сентября, 09:16
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Луганской области блокируют интернет, в том числе, кабельный.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, российские войска оставляют людей в информационном вакууме и в то же время продолжают распространение видеоматериалов для создания впечатления, что ситуация с безопасностью в так называемой «ЛНР» якобы полностью под их контролем.

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"Только вот беда - в связи с отсутствием какого-либо интернета во многих городах эти обращения, неизвестно, кстати, когда записаны, почти никто не посмотрит", - написал он.

Гайдай заявил, что после блокировки мобильного интернета враг начал выключать и кабельный - как в Сватово.

«К тому же там не говорят о массовых потерях оккупантов после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=vmlYmfpYd_Q&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Интернет Луганская область Война России против Украины

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