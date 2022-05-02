«Соглашаются единицы». Жители Луганской области отказываются от эвакуации, сегодня вывезли только 20 человек — ОВА 2 мая, 14:07 Цей матеріал також доступний українською По словам Гайдая, жители Луганской области отказываются от эвакуации (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Жители Луганской области отказываются от эвакуации, сегодня вывезли всего 20 человек, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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«18 лисичан и двое северодончан выбрали сегодня безопасность и уже направляются к спокойной жизни. На призыв эвакуироваться соглашаются только единицы, но обстрелы наоборот только усиливаются», — написал он.

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По его словам, для оставшихся завезены гуманитарные грузы.

«Из других городов эвакуация усложнена из-за постоянного обстрела по жилому массиву со стороны рашистов. Относительно выезда из Попасной продолжается исследование безопасности маршрута», — сказал он.

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