«Соглашаются единицы». Жители Луганской области отказываются от эвакуации, сегодня вывезли только 20 человек — ОВА

2 мая, 14:07
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По словам Гайдая, жители Луганской области отказываются от эвакуации (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

По словам Гайдая, жители Луганской области отказываются от эвакуации (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Жители Луганской области отказываются от эвакуации, сегодня вывезли всего 20 человек, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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«18 лисичан и двое северодончан выбрали сегодня безопасность и уже направляются к спокойной жизни. На призыв эвакуироваться соглашаются только единицы, но обстрелы наоборот только усиливаются», — написал он.

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По его словам, для оставшихся завезены гуманитарные грузы.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/149030617636330
https://www.youtube.com/watch?v=0Wplmdoucbg

«Из других городов эвакуация усложнена из-за постоянного обстрела по жилому массиву со стороны рашистов. Относительно выезда из Попасной продолжается исследование безопасности маршрута», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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