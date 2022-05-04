Эвакуационный автобус едет почти пустой. Желающих выезжать из Лисичанска и Северодонецка уже почти нет — ОВА

4 мая, 13:00
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Гайдай заявил, что желающих выезжать из Лисичанска и Северодонецка уже почти нет (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОГА (ОВА)/Telegram)

Гайдай заявил, что желающих выезжать из Лисичанска и Северодонецка уже почти нет (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОГА (ОВА)/Telegram)

Из Лисичанска и Северодонецка эвакуировали только 29 человек, желающих уезжать уже почти нет.

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Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

«24 лисичанина и пятеро северодончан уже направляются в безопасность. Около двух недель из областного центра эвакуационный автобус ежедневно едет почти пустым», — написал он.

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В то же время, по его словам, заявок на получение гумпомощи стабильно много.

«Еду, лекарства и средства гигиены по бомбоубежищам развозят полицейские, спасатели и волонтеры», — сказал он.

Гайдай добавил, что в Луганской области по-прежнему остаются около 50 тысяч жителей, в Северодонецке еще находится 10% горожан.

https://www.youtube.com/watch?v=kwbQ3_7DsI8

«Обстрелы и отсутствие коммуникаций людей, кажется, не пугают. Обратная ситуация в Рубежном и Попасной, желающих уехать сотни, но из-за плотности обстрелов эвакуация оттуда невозможна», — заявил он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Луганская область Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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