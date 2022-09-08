Без отопления, света и газа. Захваченные оккупантами города Луганской области ожидает катастрофа — ОВА 8 сентября, 10:24 Разрушенный в результате обстрела дом (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Захваченные оккупантами города Луганской области ожидает катастрофа, в частности, Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Рубежное не включены в расчет — тепла там не будет.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Захваченные города Луганщины ожидает катастрофа — поврежденные дома, без отопления, окон, потолков и стен, без обещанных света и газа», — написал он.

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По его словам, на оккупированных территориях осталось подготовить к зиме 8,5% домов, но Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Рубежное даже не включены в расчет — тепла там не будет.

Гайдай заявил, что о соответствующих «достижениях» отчитались в так называемом «министерстве строительства и ЖКХ ЛНР».

Глава области добавил, что никаких программ децентрализации отопления оккупанты не подготовили.

«Потому что для их производства необходимо надежное электроснабжение, которое жители Луганщины не видели с середины мая — вообще никакого не видели. А еще на реализацию таких программ нужно иметь деньги, которых в местных оккупационных бюджетах нет», — написал он.

По словам Гайдая, деньги отсутствуют и на обещанные выплаты компенсаций за поврежденное имущество.

"Нет, конечно, если отстоишь в многодневной очереди, определенное количество рублей выдают, однако их едва хватает на замену окон. Да и получили их единицы – наиболее целенаправленные и устойчивые», – написал он.

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