Вся Луганская область осталась без воды и электричества, уцелевших объектов жизнеобеспечения почти нет — ОВА 12 мая, 10:46 Цей матеріал також доступний українською Вся Луганская область осталась без воды и электричества (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

Вся Луганская область осталась без воды и электричества.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, более 21 тысячи абонентов области еще остаются с газом — это жители пяти населенных пунктов, не в каждом из них газ есть повсюду.

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«Впрочем, вчера зафиксированы несанкционированные изменения режимов транспортировки газа, свидетельствующие о закрытии газовых кранов на компрессорной станции во временно оккупированном Новопскове», — сказал он.

Гайдай заявил, что речь идет о магистральном газопроводе Новопсков-Шебелинка, который транспортирует газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

По словам главы области, получена информация о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа.

«Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода Союз в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. Фактически речь идет о краже газа», — написал он.

Гайдай заявил, что уцелевших объектов жизнеобеспечения в области почти не осталось — россияне уничтожают все на своем пути.

«Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля. Некоторые линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы в районах поврежденных участков», — сказал он.



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