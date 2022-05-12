Вся Луганская область осталась без воды и электричества, уцелевших объектов жизнеобеспечения почти нет — ОВА
Вся Луганская область осталась без воды и электричества (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)
Вся Луганская область осталась без воды и электричества.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, более 21 тысячи абонентов области еще остаются с газом — это жители пяти населенных пунктов, не в каждом из них газ есть повсюду.
«Впрочем, вчера зафиксированы несанкционированные изменения режимов транспортировки газа, свидетельствующие о закрытии газовых кранов на компрессорной станции во временно оккупированном Новопскове», — сказал он.
Гайдай заявил, что речь идет о магистральном газопроводе Новопсков-Шебелинка, который транспортирует газ на территорию Донецкой и Луганской областей.
По словам главы области, получена информация о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа.
«Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода Союз в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. Фактически речь идет о краже газа», — написал он.
Гайдай заявил, что уцелевших объектов жизнеобеспечения в области почти не осталось — россияне уничтожают все на своем пути.
«Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля. Некоторые линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы в районах поврежденных участков», — сказал он.
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