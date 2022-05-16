«Бои продолжаются почти круглосуточно». ВСУ взорвали железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком, чтобы сдержать оккупантов — ОВА

16 мая, 10:10
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты несут потери и отступают на подступах к Северодонецку, но не останавливаются, чтобы сдержать врага ВСУ взорвали железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«В Луганской области враг продолжает наступать, бои продолжаются почти круглосуточно. Вчера днем орки снова штурмовали Тошковку и Камышеваху», — написал он в Facebook.

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По словам Гайдая, в Боровском, что находится возле Северодонецка, оккупанты «получили на орехи, понесли потери и отступили».

Глава области добавил, что оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/152548100617915

«Рашистские подразделения укомплектованы всего на 20%. На Попаснянском направлении россияне сами справиться не могут и объединяются с представителями частных военных компаний. Благодаря Белогоровке орков уже не так много», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=bD7SuQVLiAY&t=270s

Гайдай заявил, что украинские защитники взорвали захваченные россиянами железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецком.

«Цель подрыва — сдерживание наступления оккупационных сил россии на Лисичанск и Северодонецк», — написал он.

Командование Сил спецоперация опубликовало видео момента взрыва моста.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/520922223023654/
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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