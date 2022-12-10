Украинские военные находятся в нескольких километрах от Кременной — Гайдай

10 декабря, 02:46
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Украинские военные на передовой (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Украинские военные на передовой (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские военные находятся в нескольких километрах от Кременной.

"Наши войска в нескольких километрах от Кременной. Надеюсь, к Новому году еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона", - заявил Гайдай.

Он отметил, что в Луганской области идут очень тяжелые бои, потому что оккупанты "хорошо подготовились". В то же время, последние подготовленные позиции армии РФ находятся вблизи Сватово и Кременной.

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Ранее Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты пытаются укрепить направление Сватово — Кременная, потому что понимают неизбежность наступления ВСУ.

Он считает, что в конце зимы ВСУ могут выйти на границы линии разграничения, где была оккупация с 2014 года, и в 2023-м освободить всю Луганскую область.

https://www.youtube.com/watch?v=VRiekwulH9c
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война в Украине Война России против Украины

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