«Россияне врут». Войска РФ полностью не захватили Луганскую область — ОВА
Дом в Луганской области после обстрела (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Луганская область полностью не захвачена, об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Россияне врут. Луганщина не захвачена полностью. Орки готовятся к псевдореферендуму о присоединении Луганской области в пределах ее админграниц к РФ», — заявил он в Telegram.
По его словам, россияне врут, что вся область уже якобы «оккупированная» из-за страха контрнаступления.
«Пытаются быстро провести выборы без выбора, потому что это позволит заявить, что Украина напала на рашу и объявить общую мобилизацию», — сказал он.
Гайдай заявил, что два населенных пункта до сих пор держат оборону.
«Никто территорий не сдавал! Всю Луганскую область ждет деоккупация. Верим в ВСУ», - заявил он.
В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.
В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.
3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.
Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.
За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.
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