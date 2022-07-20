«Россияне врут». Войска РФ полностью не захватили Луганскую область — ОВА 20 июля, 17:01 Дом в Луганской области после обстрела (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Луганская область полностью не захвачена, об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Россияне врут. Луганщина не захвачена полностью. Орки готовятся к псевдореферендуму о присоединении Луганской области в пределах ее админграниц к РФ», — заявил он в Telegram.

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По его словам, россияне врут, что вся область уже якобы «оккупированная» из-за страха контрнаступления.

«Пытаются быстро провести выборы без выбора, потому что это позволит заявить, что Украина напала на рашу и объявить общую мобилизацию», — сказал он.

Гайдай заявил, что два населенных пункта до сих пор держат оборону.

«Никто территорий не сдавал! Всю Луганскую область ждет деоккупация. Верим в ВСУ», - заявил он.



В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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