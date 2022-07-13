Города на грани гуманитарной катастрофы. В Луганской области российские войска уничтожили склады с продуктами питания — ОВА

13 июля, 15:43
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российская армия уничтожила в крупных городах Луганской области склады с продуктами питания.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, уничтожены магазины и рынки – населенные пункты на грани гуманитарной катастрофы.

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"Во время обстрелов за несколько месяцев российская армия уничтожила все продуктовые склады. Они полностью разрушили всю критическую инфраструктуру", — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=o9aqMYL45pc&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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