Города на грани гуманитарной катастрофы. В Луганской области российские войска уничтожили склады с продуктами питания — ОВА 13 июля, 15:43 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российская армия уничтожила в крупных городах Луганской области склады с продуктами питания.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, уничтожены магазины и рынки – населенные пункты на грани гуманитарной катастрофы.

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"Во время обстрелов за несколько месяцев российская армия уничтожила все продуктовые склады. Они полностью разрушили всю критическую инфраструктуру", — сказал он.

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