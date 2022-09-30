В Луганской области в казарме погибли более 50 оккупантов, больницы переполнены ранеными — ОВА

30 сентября, 09:43
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Российские оккупанты (Фото:Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты (Фото:Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Вблизи Новоайдара в казарме погибли более 50 оккупантов, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Из Бахмутовки, что возле Новоайдара, везти в больницы некого. Там в результате удара по району сосредоточения противника погибли более пятидесяти военнослужащих России», — написал он.

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По словам Гайдая, также были уничтожены 17 единиц техники РФ.

Глава области рассказал, что за последние дни в медицинские учреждения Старобельска госпитализировано более 200 оккупантов.

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«Не менее напряженная для врага ситуация и в других больницах, приближенных к линии столкновения», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=t6ta-VMIH_Q&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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