В Луганской области в казарме погибли более 50 оккупантов, больницы переполнены ранеными — ОВА 30 сентября, 09:43 Российские оккупанты (Фото:Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Вблизи Новоайдара в казарме погибли более 50 оккупантов, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Из Бахмутовки, что возле Новоайдара, везти в больницы некого. Там в результате удара по району сосредоточения противника погибли более пятидесяти военнослужащих России», — написал он.

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По словам Гайдая, также были уничтожены 17 единиц техники РФ.

Глава области рассказал, что за последние дни в медицинские учреждения Старобельска госпитализировано более 200 оккупантов.

«Не менее напряженная для врага ситуация и в других больницах, приближенных к линии столкновения», — заявил он.