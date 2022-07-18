В Луганской области ВСУ уничтожили склады боеприпасов и командный центр — Гайдай

18 июля, 03:32
Украинская армия уничтожила цели в глубоком тылу Луганской области (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинская армия уничтожила цели в глубоком тылу Луганской области (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные уничтожили на захваченных территориях Луганской области два склада боеприпасов и командный пункт.

«Что касается глубокого тыла. В Луганской области наши вооруженные силы нанесли достаточно серьезный урон. Разрушены несколько складов, разрушен командный центр», — заявил Гайдай.

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Он отметил, что благодаря последним уничтоженным складам и командным пунктам у оккупантов разрушена логистика — количество вражеских обстрелов снизилось.

«Недавно мы смотрели по сайту западному, где тепловизорами показывают температуру в зоне боевых действий. На сегодняшний день она существенно понизилась. Это говорит о том, что количество обстрелов со стороны российской армии уменьшилось. И уменьшились эти обстрелы как раз благодаря тому, что точно поразили и разрушили склады, всю логистику», — заявил Гайдай.

https://www.youtube.com/watch?v=QW1YZeZVhv8
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Ранее глава Луганской ОВА заявил, что два села в Луганской области остаются подконтрольными правительству Украины.

За субботу, 16 июля, враг нанес два авиаудара, по населенным пунктам были запущены четыре ракеты.

https://www.youtube.com/watch?v=Z50z_XzMSbU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война в Украине Война России против Украины

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