Гайдай анонсировал хорошие новости с фронта в Луганской области 30 сентября, 04:54 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что вскоре стоит ожидать хороших новостей с фронта.

Он отметил, что в контрнаступлении в области ситуация более тяжелая, нежели в Харьковской области.

«Я бы не очень хотел комментировать сейчас те события, которые происходят на фронте потому, что они активно там проходят. Какой информацией мы можем только навредить нашим военным, поэтому будем только помогать. Дождемся официальной информации от Генштаба. У нас более тяжелая ситуация, чем на Харьковском направлении. У нас уже нет эффекта неожиданности. Скажу одно: ВСУ, как и запланировано, все делают, двигают. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим очень позитивные новости», — заявил Гайдай.

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Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что поражение войск РФ под Лиманом является «потенциально неминуемым», однако российское военное руководство в очередной раз умалчивает о провалах армии РФ в Украине и не готовит к этому население — что грозит еще больше снизить боевой дух россиян.