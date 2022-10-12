Система отопления разрушена. После деоккупации Луганской области людям разрешат проверить свои дома, но оставаться там нельзя — ОВА

12 октября, 16:06
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Дом в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дом в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После деоккупации Луганской области людям разрешат проверить свои дома, но оставаться там нельзя, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, люди уезжают из оккупированных городов в сельскую местность, где занимают пустые дома, чтобы перезимовать в тепле.

«После деоккупации мы, скорее всего, дадим возможность людям приехать проверить свои дома и квартиры, но не будем давать возможности оставаться там, поскольку из-за обстрелов вся система отопления разрушена», — сказал он в эфире телемарафона.

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Гайдай добавил, что восстановить систему за пару месяцев невозможно.

Сергей Гайдай заявлял, что в Луганской области вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед. Оккупанты пытаются выстроить многослойную линию обороны.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

https://www.youtube.com/watch?v=7yQSREDo45o&t=1559s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Отопление Война России против Украины

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