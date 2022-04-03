Будут обстреливать все населенные пункты. В Луганской области российские оккупанты попытаются совершить прорыв

3 апреля, 09:28
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Гайдай заявил, что в Луганской области оккупанты попытаются совершить прорыв (Фото:REUTERS/Олексии Ковальов)

Гайдай заявил, что в Луганской области оккупанты попытаются совершить прорыв (Фото:REUTERS/Олексии Ковальов)

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что в области российские оккупанты попытаются совершить прорыв.

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"Мы понимаем, что именно у нас будет попытка прорыва, поэтому орки будут готовиться и просто обстреливать все населенные пункты и все города", - сказал он.

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По его словам, ПВО постоянно трудятся, сбивают ракеты, но не все.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Прорыв Война России против Украины

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