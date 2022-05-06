Оккупанты разрушают топливную инфраструктуру. В Луганской области не осталось ни одной уцелевшей АЗС — ОВА

6 мая, 10:54
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Сергей Гайдай (Фото:Youtube/Ukrinform TV/Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай дал интервью Общественному)

Сергей Гайдай (Фото:Youtube/Ukrinform TV/Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай дал интервью Общественному)

В Луганской области не осталось ни одной уцелевшей заправочной станции.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Что происходит на Луганщине — многие видели из собственного окна или ленты новостей. Ни одной уцелевшей заправочной станции, состава с топливом, смертельная угроза при его транспортировке», — написал он.

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По его словам, россияне ударили даже по Лисичанскому НПЗ, где были только остатки нефтепродуктов.

«Российская армия наносит ракетные удары по нефтехранилищам, бьет артиллерией по базам и АЗС, разрушая всю топливную инфраструктуру. Это касается и ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге, остановка которого после ракетного удара 24 апреля оказала значительное влияние на существующую проблему», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=eUhbwEDVlDc

Гайдай призвал водителей более бережно относится к потреблению топлива, воздерживаться от необязательных поездок, помня, что у государства есть необходимость в первую очередь обеспечивать им спасательные службы, медиков, полицию, военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   АЗС Луганская область Война России против Украины

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