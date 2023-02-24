Вражеская атака провалилась. На Кременском направлении нацгвардейцы ликвидировали около 70 российских оккупантов — ОВА 24 февраля, 14:06 Украинские военные (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

На Кременском направлении нацгвардейцы ликвидировали около 70 российских оккупантов, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram в пятницу, 24 февраля.

По его словам, вчера войска РФ пытались наступать тремя ротами в районе Кременной, однако атака врага провалилась.

«Одна рота россиян отправилась на концерт кобзона, а это около 70 солдат. Число раненых еще устанавливается», — написал он.

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Гайдай заявил, что в Белогоровке ситуация стабильная.

«На Сватовском направлении после недавней не удачной атаки орков при поддержке тяжелой техники тоже более-менее спокойно», — подчеркнул он.

За год полномасштабной войны РФ против Украины украинские защитники ликвидировали около 147 тысяч оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили около 970 захватчиков.