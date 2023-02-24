Вражеская атака провалилась. На Кременском направлении нацгвардейцы ликвидировали около 70 российских оккупантов — ОВА

24 февраля, 14:06
Поделиться:
Украинские военные (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

На Кременском направлении нацгвардейцы ликвидировали около 70 российских оккупантов, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram в пятницу, 24 февраля.

По его словам, вчера войска РФ пытались наступать тремя ротами в районе Кременной, однако атака врага провалилась.

«Одна рота россиян отправилась на концерт кобзона, а это около 70 солдат. Число раненых еще устанавливается», — написал он.

Видео дня

Читайте также:
«Россия уперлась здесь в стену». За год войны Украина добилась безопасности в Киеве и отразила атаки на энергетическую инфраструктуру — WSJ

Гайдай заявил, что в Белогоровке ситуация стабильная.

«На Сватовском направлении после недавней не удачной атаки орков при поддержке тяжелой техники тоже более-менее спокойно», — подчеркнул он.

За год полномасштабной войны РФ против Украины украинские защитники ликвидировали около 147 тысяч оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили около 970 захватчиков.

https://www.youtube.com/watch?v=40pUeMIiVXM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Нацгвардия Украины Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X