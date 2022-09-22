В Луганской области «мобилизация» не частичная, оккупанты забирают всех, кого могут найти — ОВА 22 сентября, 12:02 Гайдай заявил, что в Луганской области «мобилизация» не частичная (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На оккупированных территориях Луганской области «мобилизация» не частичная, российские оккупанты забирают абсолютно всех мужчин, заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«На оккупированных территориях Луганщины мобилизация не частичная, рашисты забирают абсолютно всех мужчин… которых могут найти», — написал он в Telegram.

По его словам, войска РФ «зарываются и подтягивают резервы со стороны Сватового и Троицкого».

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Гайдай заявил, что оккупанты в плохом настроении из-за проваленной мобилизации, «пушечного мяса» почти нет, ждут пополнения.

«Несмотря на освобождение, уничтоженная Белогоровка до сих пор находится под постоянными вражескими обстрелами», — написал он.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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