Враг выжигает землю вокруг. В Луганской области бои не прекращаются ни ночью, ни утром, оккупанты пытались вести штурмовые действия — ОВА
Гайдай заявил, что в Луганской области бои не прекращаются (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в области бои не прекращаются ни ночью, ни утром.
«Бои не прекращаются ни ночью, ни утром. После довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние меньше этого города», — написал он в Telegram.
Гайдай заявил, что враг «выжигает землю вокруг, но каждый последующий километр ему подчиняется после значительных потерь».
По его словам, оккупанты пытались штурмовать вблизи Спирного и Серебрянки, населенных пунктов Донецкой области, которые находятся на границе с Луганской областью.
«Армия врага потерпела огненное поражение от наших Вооруженных сил и отступила. Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон», — заявил Гайдай.
Руководитель области добавил, что на двух территориях бои ведутся до сих пор.
Гайдай заявил, что вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированные ракетные удары.
"Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением", - написал он.
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