Враг выжигает землю вокруг. В Луганской области бои не прекращаются ни ночью, ни утром, оккупанты пытались вести штурмовые действия — ОВА 14 августа, 10:44 Гайдай заявил, что в Луганской области бои не прекращаются (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в области бои не прекращаются ни ночью, ни утром.

«Бои не прекращаются ни ночью, ни утром. После довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние меньше этого города», — написал он в Telegram.

Гайдай заявил, что враг «выжигает землю вокруг, но каждый последующий километр ему подчиняется после значительных потерь».

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По его словам, оккупанты пытались штурмовать вблизи Спирного и Серебрянки, населенных пунктов Донецкой области, которые находятся на границе с Луганской областью.

«Армия врага потерпела огненное поражение от наших Вооруженных сил и отступила. Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон», — заявил Гайдай.

Руководитель области добавил, что на двух территориях бои ведутся до сих пор.

Гайдай заявил, что вблизи десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированные ракетные удары.

"Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением", - написал он.

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