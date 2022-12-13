«Бавовна» в штабах и казармах. За последние полторы недели сотни «вагнеровцев» погибли, даже не добравшись к линии фронта — Луганская ОВА

13 декабря, 11:48
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Разрушенный Гостевой дом Жданова в Луганской области (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

Разрушенный Гостевой дом Жданова в Луганской области (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

За последние полторы недели сотни «вагнеровцев» погибли, даже не добравшись к линии фронта, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во вторник, 13 декабря в Telegram.

«Бавовна» из-за курения у «вагнеровцев» происходит либо в штабах, либо в казармах — за последние полторы недели сотни «вагнеровцев» погибли, даже не добравшись к линии фронта", — говорится в сообщении.

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По его словам, россияне вывозят оборудование из шахт Луганской области, безработные, вероятно, окажутся на фронте.

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Гайдай рассказал, что большое количество мужчин из оккупированной части региона либо пропали без вести, потому что трупы россияне не забирают, либо вернулись покалеченными.

Кроме того, некоторые населенные пункты до сих пор закрыты на въезд и выезд.

10 декабря российские оккупанты заявили об ударе Сил обороны Украины по частной гостинице в городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области.

Речь идет о Гостевом доме Жданова, в котором находились члены ЧВК Вагнер.

https://www.youtube.com/watch?v=FcBBtSrKZTI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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