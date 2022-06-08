Северодонецк никто сдавать не будет, ВСУ могут отойти на более укрепленные позиции — ОВА 8 июня, 10:51 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, комментируя ситуацию в Северодонецке, заявил, что город никто не будет сдавать.

«Никто вообще ничего не будет сдавать. Даже если придется нашим военным отойти на более укрепленные позиции, потому что определенное время обстреливается все там постоянно и круглосуточно, то это не будет означать, что кто-то сдает город. Наши ребята, защитники очень больно относятся к этой формулировке вообще, что «сдается», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, сейчас в городе продолжаются бои, и все оружие, которое сейчас находится в российской армии, все «сейчас туда летит».

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

7 июня Генштаб сообщил, что армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские военные наносят противнику потери.

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